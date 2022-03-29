نادي الرفاع للتنس يتعاقد مع مدربة تونسية لتدريب فريق السيدات

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقد نادي الرفاع للتنس مع المدربة التونسية سوليما البنا بعقد لمدة عام لتدريب فريق السيدات للنادي، إذ يسعى النادي لتطوير الفريق وتنمية مهارات اللاعبات ضمن أهداف وتطلعات النادي المستقبلية بشأن فرق النادي، ومن ضمنها فريق السيدات.

ويضم فريق نادي الرفاع للسيدات 8 لاعبات، وتخوض اللاعبات تدريبات مستمرة بواقع مرتين في الاسبوع.

وتمتلك المدربة التونسية سوليما البنا سيرة تدريبية مميزة، وخبرة جيدة في تطوير اللاعبين، وهو ما يعول عليه النادي من خلال هذا التعاون.

وبهذه المناسبة، صرح مدير نادي الرفاع للتنس اياد العلوي قائلا إن تعاقد النادي مع المدربة التونسية سوليما البنا يعد خطوة مهمة في بناء وتكوين فريق قوي للسيدات والارتقاء بمستويات اللاعبات إلى أفضل المستويات الممكنة.

واشار العلوي إلى أهمية وجود فريق السيدات في النادي، إذ يأتي ذلك تماشيا مع تطلعات وروئ النادي لتشجيع المرأة في الدخول إلى المجال الرياضي، خصوصا في لعبة التنس الارضي، لافتا إلى أن المملكة شهدت في الآونة الاخيرة اقبالا كبيرا من السيدات على ممارسة لعبة التنس الارضي، ويجب أن يجدن الاندية والمنشآت المناسبة التي تستطيع جذبهن والإهتمام بهن وتطوير مستوياتهن.

من جانبها، أعربت المدربة التونسية سوليما البنا عن سعادتها بالتعاقد مع نادي الرفاع للتنس وان تكون جزءا من مشروع تطوير فريق السيدات في النادي، مضيفة أن لاعبات النادي أظهرن استعدادهن للتدريبات بشكل اسبوعي والانضباط في التدريبات، ما يجعل من يسهل من مهمتها في تطبيق برنامجه التدريبي مع اللاعبات والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

ويطمح نادي الرفاع للتنس للحصول على المزيد من الدعم من الشركات والمؤسسات العاملة في البحرين، لبرنامج تطوير فريق السيدات لفريق السيدات الذي ستنعكس آثاره الإيجابية على مستوى رياضة التنس للسيدات بشكل عام في المملكة.