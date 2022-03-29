الاتحاد البحريني للتنس ينظّم البطولة الإقليمية الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - ينظم الاتحاد البحريني للتنس البطولة الإقليمية الثانية للتنس للناشئين تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، وذلك في الفترة من 30 مارس الجاري إلى 1 أبريل المقبل.

ويشارك في البطولة الاتحاد الكويتي للتنس، الاتحاد السعودي للتنس، أكاديمية الظهران للتنس، إضافة إلى لاعبي الاتحاد البحريني للتنس.

إذ تم استحداث هذا العام هذه البطولة وتم تنظيم النسخة الأولى منها في شهر فبراير الماضي، إذ حققت البطولة نجاحا لافتا، ولاقت ردودا إيجابية ومحفزة من قبل الجهات المشاركة التي أشادت بفكرة البطولة وأهميتها، وحاجة المنطقة لمثل هذه البطولات.

ويأتي إطلاق البطولة الإقليمية ضمن إطار الخطط الاستراتيجية لتطوير فئة الناشئين في اللعبة، إذ يسعى الاتحاد إلى تكثيف وزيادة عدد مشاركات اللاعبين في البطولات المختلفة خلال العام لتطوير أداء اللاعبين، وصقل مهاراتهم للتوصل إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة.

وأكد رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن الاتحاد يسير وفق خطة شاملة لتطوير اللاعبين من الجانبين الفني والبدني، مشيرا إلى أن الوصول إلى الأهداف التي يتطلعون إليها يتطلب توفير عدد كبير من المشاركات الداخلية والدولية، التي تسهم في إعداد لاعبين باستطاعتهم مقارعة لاعبين دول المنطقة والوصل الى منصات التتويج.

وأكد أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة الأولى، والإشادات التي تلقاها الاتحاد من جانب المشاركين في البطولة من الكويت والسعودية والمهتمين بلعبة التنس بالبحرين، كان حافزا كبيرا ومهما لاستمرار تنظيم نسخ متتالية من البطولة سواء في البحرين أو في الدول الخليجية الشقيقة، مرحبا بكل جهة ترغب في المشاركة في هذه البطولة والاستفادة من هذا التجمع الذي ينمي ويطور قدرات اللاعبين الناشئين في المنطقة.