نجاشي رشدان بطل منافسة روتكس مكس

محمد بن مسعود - الدمام - فاز سائق فورزا البحرين للسباقات نجاشي رشدان ببطولة سنيور روتكس ماكس بعد 7 جولات مزيج من 14 سباقا. نجاشي رشدان هو صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة، لفوزه بهذه البطولة للمرة الثالثة في مسيرته.

وقال نجاشي رشدان: «أود أن أغتنم هذه اللحظة لأشكر كل من دعمني طوال الموسم، خاصة فريقي (فورزا البحرين ريسينغ)، والشكر لرعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسداد وتمكين لإيمانهم بفريقنا، ما يتيح لنا فرصة تصعيد مستوى سباقات السيارات داخل مملكة البحرين».

الخطوة التالية لنجاشي رشدان هي المشاركة في بطولة العالم في لشبونة، البرتغال.