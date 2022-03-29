عائلة السعيدي تأسر قلوب الحضور والجماهير ببطولة خالد بن حمد لكمال الأجسام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأولى لكمال الأجسام التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بقاعة الشيخ عبدالعزيز آل خليفة بجامعة البحرين العديد من اللحظات الجميلة، ولعل أحد أجمل هذه اللحظات وأبرزها تلك التي سجلتها البطولة ضمن منافساتها القوية لحظة تتويج اللاعب المتميز لاعب المنتخب الوطني خالد السعيدي.

ففي لحظة تتويج البطل البحريني واللاعب الخلوق خالد السعيدي بطلا للفيزيك للمجموعة C الفئة الطولية 176 سم، نزلت والدته من المقاعد المخصصة للجمهور وصعدت منصة التتويج لتحتضن ابنها البار، مقبلاً رأسها ومقبلاً رأس والده الذي حضر للمسرح ليبارك لابنه بهذا الفوز، معربين عن فخرهما واعتزازهما بإنجازه، في لقطة أسرت قلوب الحضور حظي على إثرها بتصفيق حار من الجمهور ولجنة الحكام والضيوف، حتى أن رئيس لجنة الحكام الاماراتي محمد شاهين الحوسني كتب في تعليق نشره مع صورة اللاعب خالد السعيدي متوسطًا والديه، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام): «جميلة هي الرياضة في مضمونها الجوهري لا الظاهري، واحدة من أجل اللحظات وأكثرها تأثيرًا على صعيدي الشخصي في بطولة البحرين، فشكرًا لكل أب وأم كانوا سببًا في احتضان أبنائهم وتوجيههم التوجيه الصحيح»، ولاقت تغريدة بوشاهين صدى كبيرًا وتناولها العديد من الاشخاص والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الحضور والجمهور كثيرًا خلال تلك اللحظات التي وصفت بأجمل لحظات البطولة، والتي ترجمت العديد من الرسائل، ولعل أهمها كيف يصنع الأبطال ودور الأهل في نشأتهم، مشاركة الأهل في تحقيق الانجاز ودعمهم لأبنائهم ووقوفهم معهم ومساندتهم لهم، وإسهامهم في بناء المواطن الصالح، وأن الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة، وأن اللاعب يعكس تربية والديه ليس على مستوى انجازه فقط، بل على مستوى أخلاقه كذلك.