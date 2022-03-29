نتائج طيّبة للفارس عدنان العلوي فــي بـطــولـــة الـــريــــاض الـــدولـيــة لـقـفـــز الـحــواجـــــز

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الفارس البحريني عدنان العلوي نتائج طيبة بشعار فيكتوريوس في ختام مشاركاته في بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز المصنفة 3 نجوم، وسط منافسة قوية ومثيرة شهدتها الأشواط، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشارك عدنان العلوي في البطولة بالجوادين الاساسيين بالو وهارموني، إذ حقق المركز الحادي عشر في اول يوم مع الحصان بالو في الشوط المتوسط ارتفاع 130 سم بمشاركة 75 فارسا، قبل أن يحقق المركز الثامن مع هارموني في الشوط الكبير ارتفاع 145 سم بمشاركة 26 فارسا، والمركز العاشر مع بالو في الشوط المتوسط بمشاركة 60 فارسا.

وفي اليوم الثالث والاخير حقق المركز الثامن مع بالو في نهائي الشوط المتوسط ارتفاع 135 سم بمشاركة 55 فارسا، وحقق المركز العاشر في شوط الجائزة الكبرى المصنفة 3 نجوم دوليا ارتفاع 150 سم بمشاركة 30 فارسا.

وأعرب عدنان العلوي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على دعم سموه المتواصل، مشيدا باهتمام ومتابعة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وأوضح أن بطولات الرياض الدولية تُعد إعدادا قويا وجيدا للمشاركة في كأس جلالة الملك الدولية المصنفة 5 نجوم ضمن مهرجان ويندسور الملكي ببريطانيا، مشيرا إلى أن سيواصل بذل الجهود لتحقيق أفضل النتائج.