محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5220 اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، أظهرت تسجيل 735 حالة قائمة جديدة وحالة وفاة واحدة، كما تعافت 1037 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 544027.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 7393 حالة، منها 31 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالة في العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 735 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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