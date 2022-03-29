أمير القصيم يوجه بأهمية ضم المستثمرين بالقطاع السياحي كأعضاء بلجان التنمية السياحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المسؤولين والمحافظين بأهمية أن يكون المستثمرين بالقطاع السياحي والنُزل الفندقية ضمن أعضاء لجان التنمية السياحية بمدن ومحافظات المنطقة، كون ذلك يسهم في دعم القطاع السياحي وإشراكهم في خطط التنمية لإنجاح البرامج السياحية بالمنطقة.

جاء ذلك بعد أن افتتح سمو أمير القصيم فندق أرتاما بمحافظة عنيزة اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم .

وأبدى سمو أمير القصيم إعجابه بتطور القطاع الفندقي بمحافظة عنيزة الذي يأتي ضمن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة – أعزها الله – للقطاع السياحي، مبديا تقديره لجهود أهالي المحافظة ورجال الأعمال الذين يستثمرون في المجال السياحي، داعياً سموه إلى ضرورة التسويق الاحترافي لمثل هذه المشاريع والنُزل الفندقية النوعيّة سعياً إلى الوصول إلى الأهداف المنشودة منها .

وكان سمو أمير القصيم قد قام بجولة على فندق أرتاما واطلع على جاهزيته وما يضمه من خدمات فندقية تقدم للنزلاء، كما وقف سموه على جناح الفن التشكيلي المخصص لعدد من الفنانات لعرض أعمالهن الفنية.