محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وجّه أحد المقيمين استفسارًا إلى الإدارة العامة للجوازات، بشأن موعد ظهور نتيجة طلب تمديد خروج وعودة قدمها كفيله.
وقال عبر “تويتر” :” أنا مقيم في المملكة ومتواجد حاليا خارج المملكة كفيلي قدم طلب تمديد الخروج والعودة حقتي قبل شهر واليوم تفاجنا ما قبلو طلب قدم كفيلي اليوم طلب آخر تمديد خروج وعوده متى يتم قبول الطلب في نفس اليوم اللي تم تقديم الطلب أو متى؟”.
ورد حساب “الجوازات” قائلًا :” تتم عملية معالجة الطلب من قبل الفريق المختص خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب”.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “الجوازات” بشأن موعد ظهور نتيجة طلب تمديد الخروج والعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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