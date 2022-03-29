محمد بن مسعود - الدمام - إختتام المرحلة الاولى من دورة Kobo بصندوق صيانة الطرق والجسور في عدن

كرم اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة المشاركين بالدورة التدريبية في مجال “تصميم الاستمارة الإلكترونية باستخدام Kobo والتي ينفذها قسم التدريب والتأهيل في صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن وذلك بمناسبة اختتام المرحلة الاولى من هذه الدورة.

وفي مستهل حفل التكريم بارك الماس للمشاركين في الدورة التي استمرت عشرة أيام بإكتسابهم المهارة والكفاءة في تصميم الاستمارات الالكترونية باستخدام حزمة Kobo متمنيا لهم مزيد من التقدم.

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ونوه الماس للمشاركين على ضرورة عكس مهاراتهم الجديدة المستفادة من هذه الدورة في الواقع العملي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورة.

وبدوره اشار المهندس عهد أشفاق رئيس قسم التدريب والتأهيل في الصندوق “أن مخرجات هذه الدورة سترفع من قدرات وكفاءة موظفي ومهندسي صندوق صيانة الطرق والعاملين في أقسام الدراسات والأشراف وضبط الجودة بشكل ملموس وينعكس اثره في الواقع العملي لمهندسي الصندوق”.

واضاف “ان المرحلة الاولى من الدورة التي نفذتها المدربة ريم علي صلاح الأرضي استمرت لمدة عشرة أيام بواقع عشرين ساعة تدريب استهدفت مهندسي قسم الاشراف والدراسات في الصندوق على ان يتم تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة القادمة لاستهداف بقية الاقسام التابعة للصندوق “.

يذكر ان الدورة ترتكز على عدة محاور منها تصميم الاستمارات الالكترونية ونشر الاستبيانات والتعديل عليها وجمع البيانات.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.