الأطعمة الجافة شرط سفر الإفطار بالمسجد الحرام

الوقاية البيئية
وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أنه على مسؤولي السفر ضرورة توفير صحون البلاستك ذات الحجم المناسب لوضع التمر بها، واستخدام القفازات البلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين، كما يمنع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب.
ماء زمزم
من ناحية أخرى، دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل، التي تأتي عرفانًا لما سطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي.
تنبيهات وممنوعات
إدخال الآلات الحادة ونحوها
استخدام اللواصق على رخام الأرضية لحجز أماكن
استخدام أفياش الكهرباء الموجودة داخل الأعمدة
تحريك حافظات مياه زمزم عن مكانها
وضع أغراض السفر على قواعد الأعمدة وفتحات التكييف
إحضار الإفطار بوقت مبكر وتركه بالساحات
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