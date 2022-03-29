التعثر والطرق على طاولة أمين نجران

حزمة مطالب، تنتظر أمين أمانة منطقة نجران المكلف حديثا، المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، وذلك بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتعيينه ومباشرته، أول من أمس، أعماله، خلفا للمهندس عبدالله بن عائض دلبوح.

استكمال مشاريع

وتضمنت أبرز مطالبات المواطنين، صيانة الشوارع والأرصفة، والاهتمام بالحدائق وتزويدها بالخدمات، واستكمال إجراءات ترسية وتنفيذ وتشغيل المشاريع المتأخرة، إضافة إلى إيجاد مسطحات خضراء وحدائق عامة في كل الأحياء واستكمال مشاريع درء السيول في الأحياء والشوارع العامة وإنشاء نفق تقاطع العريسة مع طريق الملك عبدالعزيز وربط طريق الملك سعود بطريق الملك عبدالله، وعقد جلسات مع المواطنين نصف سنوية لمناقشة مشاكلهم من خدمات الأمانة وحلها.

خدمات متنوعة

ويتطلع مواطنون إلى تحقيق احتياجات المنطقة من الخدمات المتنوعة ومنها الاهتمام بإنارة الشوارع والطرق والحارات وصيانتها الدورية، إيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وفتح مطاعم بمتنزه الملك فهد- غابة سقام، والعمل على استزراع المسطحات الخضراء وتطويرها وزراعة وإنارة ممشى طريق الملك سعود المطل على المبنى الرئيسي للأمانة، وسفلتة الشوارع الفرعية بالمزارع بالمنطقة، تهيئة ملعب إدارة التعليم بحي الفهد للمناسبات الوطنية، والاستفادة من الأراضي الكبيرة المملوكة للأمانة لإنشاء خيام تسوق ومهرجانات ثابتة طوال العام، زيادة زراعة الأشجار المظلة داخل الأحياء، زيادة الحاويات، زيادة المسالخ، ومنح المحافظات والقرى نصيبها من المشاريع التنموية.

من المطالب

إنارة الشوارع والطرق وصيانتها الدورية

إيجاد فرص استثمارية جاذبة

فتح مطاعم بمتنزه الملك فهد - غابة سقام

استزراع المسطحات الخضراء وتطويرها

تهيئة ملعب إدارة التعليم للمناسبات الوطنية

خيام تسوق ومهرجانات ثابتة طوال العام