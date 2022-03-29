مدرسة الـ 6 فصول تتحدى الزمن

ظل مبنى مدرسة الفيصلية صامدًا بحي أبا السعود في نجران منذ أن تأسس عام 1382، إذ قدمت المدرسة خدماتها لطلاب الحي والقرى المجاورة على امتداد سنوات.

يقول أحد منسوبي التعليم من سكان الحي، علي آل ضاوي، إن المدرسة افتتحت بـ 6 فصول دراسية من الصف الأول إلى الصف السادس، وكان عدد العاملين بها 10 معلمين جميعهم متعاقدين من الجنسيات العربية ماعدا المدير السعودي، ثم استقرت المدرسة بنفس الاسم في مبناها الحكومي الحالي داخل الحي.

وأضاف آل ضاوي أن المدرسة كان يقام فيها المسابقات الثقافية والأنشطة الرياضية وتميزت عن باقي المدراس بموقعها في قلب منطقة نجران ذات الكثافة السكانية ما جعل طلابها في ازدياد عام بعد عام، إلى أن انتقلت في 1415.