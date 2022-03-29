حملات رقابية على منافذ بيع السلع الغذائية

إجراءات نظامية
نفذ مراقبو بلدية الشرائع الفرعية عدة جولات ميدانية، للتأكد من استيفاء الأسواق والمحلات الغذائية والتزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وقد رصدوا خلال جولاتهم عددا من المخالفات في المنشآت الغذائية، تمثلت في ضبط مستودع مخالف وغير مرخص، وبداخله أطنان من المواد الغذائية المخزنة بطرق عشوائية، وفي بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
متاجر متنقلة
صادرت بلدية الحديبية الفرعية 110 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، التي تم ضبطها خلال الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية في المنطقة.
كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية على المتاجر المتنقلة المخالفة في شارع الحج، والتي أسفرت عن مصادرة 820 كجم من الفواكه والخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كمية من الأسماك الفاسدة.
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