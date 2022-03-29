نائب أمير الشرقية يشدد على رفع نسب التوطين

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المشاركة. وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل عرضاً تعريفياً عن اللجنة، واستعرض مسئوليات اللجنة التنفيذية ومؤشرات التوطين بالمنطقة، والأنشطة والمهن ومهام ولجان المتابعة الميدانية، وآلية عمل الفرق الميدانية في محافظات المنطقة.
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