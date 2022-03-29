نائب أمير الشرقية يشدد على رفع نسب التوطين

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أهمية برامج التوطين لخلق فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات دوت الخليج، والحرص على التزام شركات القطاع الخاص بنسب التوطين المقررة. مؤكداً دعم حكومة خادم الحرمين ومتابعة ولي العهد لخلق فرص عمل لأبناء وبنات دوت الخليج، موضحا ضرورة تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الجهات والاستفادة من التجارب الناجحة والبرامج المتميزة التي نفذت في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المشاركة. وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل عرضاً تعريفياً عن اللجنة، واستعرض مسئوليات اللجنة التنفيذية ومؤشرات التوطين بالمنطقة، والأنشطة والمهن ومهام ولجان المتابعة الميدانية، وآلية عمل الفرق الميدانية في محافظات المنطقة.