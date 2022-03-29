أمانة المدينة تستكمل خطتها لشهر رمضان

أكملت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان من خلال إقرار خطة عمل متكاملة، ترتكز على رفع مستوى الامتثال البلدي في المنشآت التجارية والصحة العامة، حيث بينت الأمانة أنها بدأت من وقت مبكر في الاستعداد لهذا الموسم من خلال وضع الخطط التشغيلية للوصول إلى أعلى معدلات الرقابة الصحية والنظافة وبرامج الإصحاح البيئي، بما يسهم في تجويد الخدمات المقدمة للسكان والزوار، ويرفع مستوى جودة الحياة بالمدينة المنورة. تشمل الخطط التشغيلية متابعة مستوى الأداء في منشآت القطاع الخاص بالأحياء والشوارع الرئيسية ومواقع الزيارة، ونطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف في ظل توافد الزوار على المواقع المستهدفة.

وركزت الخطة، التي بدأت تشغيليا منتصف شعبان الجاري، على رفع أداء الكوادر البشرية وآلية للعمل خلال الشهر الكريم، واستهدفت تنفيذ جولات ميدانية مكثفة من خلال من 200 مراقب، يتولون تنفيذ الجولات اليومية، لمتابعة الأسواق والمطاعم، والمطابخ، ومحلات العصائر، والوجبات الجاهزة، والبسطات الرمضانية، وذلك لضمان سلامة الأغذية، والتأكد من سلامة طرق وعرض وحفظ وتخزين المواد الغذائية، فضلا عن متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في تلك المنشآت والعاملين فيها.