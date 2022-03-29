أمانة المدينة تستكمل خطتها لشهر رمضان

وركزت الخطة، التي بدأت تشغيليا منتصف شعبان الجاري، على رفع أداء الكوادر البشرية وآلية للعمل خلال الشهر الكريم، واستهدفت تنفيذ جولات ميدانية مكثفة من خلال من 200 مراقب، يتولون تنفيذ الجولات اليومية، لمتابعة الأسواق والمطاعم، والمطابخ، ومحلات العصائر، والوجبات الجاهزة، والبسطات الرمضانية، وذلك لضمان سلامة الأغذية، والتأكد من سلامة طرق وعرض وحفظ وتخزين المواد الغذائية، فضلا عن متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في تلك المنشآت والعاملين فيها.
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