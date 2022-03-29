وتهدف هذه الزيارات للتحقق من وفرة منتجات الخبز، والتزام هذه المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، ومنع الممارسات السلبية المتمثلة في إعادة استخدام الدقيق المدعوم للأغراض غير المخصصة له مثل: إعادة التعبئة وإنتاج الخبز وتجفيفه لغرض التعليف.
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الوزارة الاستباقية الخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة، التي تشمل كافة الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة لمتابعة توافر السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية التي يقبل عليها المستهلكين خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التحقق من وجود مخزون كاف من هذه السلع، وضمان صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تنفذ 2600 زيارة على منافذ بيع الخبز بجميع المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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