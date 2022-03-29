سلال رمضانية لـ11 ألف أسرة

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» مشروع السلة الرمضانية لهذا العام، وتهدف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية والسلال الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، في جميع فروع الجمعية البالغ عددها 21 فرعًا في محافظات الرياض

وأوضحت «إنسان» أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية على 11.255 أسرة، بواقع 300 ريال لكل أسرة، مضيفة أن مشروع السلة الرمضانية ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة عبر حسابات الأسر البنكية حفاظًا على كرامة المستفيدين، ولاختيار ما يناسبهم من المواد التموينية خلال الشهر الفضيل.