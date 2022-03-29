سلال رمضانية لـ11 ألف أسرة

وأوضحت «إنسان» أنها تستهدف توزيع السلة الرمضانية على 11.255 أسرة، بواقع 300 ريال لكل أسرة، مضيفة أن مشروع السلة الرمضانية ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة عبر حسابات الأسر البنكية حفاظًا على كرامة المستفيدين، ولاختيار ما يناسبهم من المواد التموينية خلال الشهر الفضيل.
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