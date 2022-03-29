أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لإلكترونيات القوى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن تنوع وتعدد المؤتمرات والفعاليات الدولية في المنطقة يسهم في المزيد من الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي كما هو قائم في المؤتمرين الدوليين في جامعة حائل مما يمنح مؤشرًا على قدرة المنطقة على تقديم نفسها في تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية المتنوعة .

وأشاد سموه بجهود جامعة حائل المستمرة والدور الذي تؤديه في المنطقة وفي تنظيم المؤتمرات الدولية وتميز الكوادر الوطنية فيها، متطلعاً لريادة الجامعة على المستوى المحلي والدولي مستقبلاً، مشيراً إلى أن الأمم تقاس بفكر ومبادرة وأعمال أبنائها وأن الثقة كبيرة بالجميع .

جاء ذلك خلال رعاية سموه بالمدينة الجامعية اليوم، حفل افتتاح المؤتمرين اللذين تنظمهما جامعة حائل، بعنوان المؤتمر الدولي الخامس لإلكترونيات القوى وتطبيقاتها، والمؤتمر الدولي الرابع للأتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعي، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ .

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و نوه رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف في كلمته خلال الحفل، باهتمام القيادة ودعمها للاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030، واعتماد الطاقة المتجددة كمصدر واعد للطاقة النظيفة في المملكة، بما يدعم التوجه نحو المصادر المستدامة للطاقات البديلة. مؤكدا أهمية مثل هذه المؤتمرات والملتقيات والفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ليمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف .

بعد ذلك أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور غازي البقعاوي أن المؤتمر يتناول عدداً من الموضوعات والمحاور الرئيسة ذات العلاقة بإنتاج وتخزين واستخدام الطاقات البديلة، إضافة إلى حسن الإدارة والسيطرة والتحكم والتشخيص الصناعي، وتمكين تقنيات الذكاء الصناعي، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال .

وتواصلت فقرات الحفل بعرض مرئي عن المؤتمر وكلمات للمتحدثين الرئيسيين .

بعدها شهد سمو أمير منطقة حائل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة مثلها أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، وجامعة حائل ومثلها رئيس الجامعة، وذلك لتأطير مجالات ومشاريع ومبادرات الجهتين .

وفي ختام الحفل كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد المساهمين والمشاركين في نجاح المؤتمرين .