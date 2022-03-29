النيابة العامة : عقوبة الجريمة المعلوماتية تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

محمد بن مسعود - الدمام - قالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إنَّ عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. وتابعت النيابة العامة، أنَّ كل من حرَّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

وتشمل العقوبة – وفق النيابة العامة – كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.