محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، لقائه أمام أستراليا بأريحية كبيرة بعد حسم التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي، حيث لن تؤثر الخسارة أو التعادل على المنتخب.

يرغب الأخضر في تحقيق الفوز، حتى لا يتعثر مُجددًا بعد أن خسر وتعادل في آخر مواجهتين أمام اليابان والصين على الترتيب.

وانتهى لقاء الذهاب بين السعودية وأستراليا بالتعادل بهدف لمثله، ويريد نجوم المنتخب السعودي تحقيق الفوز أمام أعين الشعب السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المُشعة”.

بث مباشر مباراة السعودية وأستراليا

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي حسب اختيارات المدرب الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني – محمد البريك –عبدالله مادو – حسان تمبكتي

خط الوسط: محمد كنو ــ سلمان الفرج ــ سامي النجعي

خط الهجوم: هتان باهبري ــ سالم الدوسري ــ فراس البريكان