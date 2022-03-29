محافظ الأحساء يرأس اجتماع المجلس المحلي للمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رأس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس المجلس المحلي للمحافظة اليوم، الجلسة الأولى من دور الانعقاد السادس للمجلس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة. وأوضح سكرتير المجلس المحلي بمحافظة الأحساء عماد الباش أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات التنموية بالمحافظة، وأبرز التوصيات والمقترحات وما يناسبها تمهيدًا لرفعها إلى سمو أمير المنطقة الشرقية. حضر الاجتماع وكيل محافظة الأحساء نائب رئيس المجلس المحلي معاذ الجعفري، وأعضاء المجلس. أخبار قد تهمك

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