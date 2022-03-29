الأمر بالمعروف بالمجمعة تفعّل حملاتها التوعوية مع عدة جهات حكومية بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، وتشمل حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ” و”مكارم الأخلاق” و”إن الله لا يصلح عمل المفسدين” و”اعتزاز”، بالتعاون مع مكتب وزارة التجارة، وإدارة الدفاع المدني، ومركز الشرطة، في المحافظة، والتي دشنها سابقاً معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ديوان الرئاسة.

جاء ذلك خلال زيارات قام بها مساعد رئيس هيئة محافظة المجمعة، الشيخ عبدالرحمن الصوينع، لمدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة، الأستاذ سطام الحربي، ومدير إدارة الدفاع المدني العقيد حمد المنيع، ومدير الشرطة العقيد محمد السويح.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الشبانات، أن الرئاسة العامة وضعت آليةً وجدولاً زمنياً لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات التوعوية في جميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، لتحقيق الأهداف التوعوية المرجوة، كما حرصت على نشر عبارات توعوية عبر اللوحات والوسائل المتاحة، تتضمن الاعتزاز بالقيم الإسلامية السحمة، وزيادة الوعي بالأسس العالية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

ولفت “الشبانات” إلى سعي الرئاسة العامة الحثيث لتطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية وفق رسالتها في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، مؤكدًا أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المستمرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.