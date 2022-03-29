هدف مبكر للسنغال في شباك المنتخب الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السنغالي التقدم بهدف نظيف أمام نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحصل المنتخب السنغالي على ضربة حرة من حدود منطقة جزاء المنتخب الوطني بعد تدخل خاطئ من عمر جابر، قبل أن ينجح بواليا ديا في الدقيقة 3 فى تسجيل هدف التقدم.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما في حالة نهاية المباراة بهذه النتيجة، يحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.