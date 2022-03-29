خالد الفيصل يشهد توقيع اتفاقيات بين جمعية مراكز الأحياء وجهات أخرى

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة وعدّة جهات أخرى.

وتهدف الاتفافية الأولى لتأهيل وتمكين ألف شاب وشابة لدخول سوق العمل الرقمي عبر منظومة إستراتيجية متكاملة تبدأ من اكتشاف المواهب وتنمية الأفكار مرورًا بالتدريب والتأهيل وتنتهي بامتلاك مشروع ومنافذ بيع إلكترونية وميدانية، بما يوفر فرصة حقيقية لمن لديهم فكرة مشروع أوحرفة أو موهبة، مستهدفةً قطاع الأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، وأصحاب المواهب وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل لتعالج التحديات والمعوقات التي تواجه تلك الفئة المستهدفة من خلال الاستثمار في العالم الرقمي وصولًا لمنصة رقمية لعرض منتجات وإبداعات الشباب من الجنسين.

كما شهد سموه توقيع اتفاقية لإنشاء وقف إفطار الصائمين بهدف تقديم وجبة الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان والست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشورا والأيام البيض من كل شهر، ويومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، وتوقيع اتفاقية لإطلاق مشروع تدوير الرامي لاستفادة من فائض الملابس عن طريق فرزها وتنظيفها وتعقيمها لتكون قابلة للاستخدام مرة أخرى.