تدشين المعرض الثاني فِكر في جامعة الأميرة نورة

واشتمل المعرض في نسخته الثانية (فِكْر 2) على منتجات وأعمال من تصاميم الطالبات في عدد من المقررات الدراسية، مثل: محاكاة الطبيعة (إستديو1)، علاقة المستخدم بالمنتج (إستوديو2)، علاقة المستخدم بالمنتج والتجربة (إستوديو3)، التصميم للحياة اليومية، النماذج والقوالب والتصنيع، التصميم بمساعدة الحاسب D-3D2، بالإضافة لمشاريع التخرج للفصل الدراسي الأول من العام الحالي.
وأكّدت رئيسة القسم، والمشرف العام على المعرض، الدكتورة غادة بن دهيم، أنّ المعرض في دورته الثانية (فِــــــــــكْر) يخدم المجالات الصناعية جميعها، ويستهدف المصممين والفنانين والأكاديميين والباحثين والطلبة والنقاد والمستثمرين.
وأوضحت عضو هيئة التدريس، في قسم تصميم المنتجات، ومنسقة لجنة المعارض والأنشطة اللامنهجية، الأستاذة البندري الحلوان، بأنّ المعرض يتضمن أكثر من (55) مشروعًا يمثل حلولًا إبداعية مدروسة لمشكلات السوق المحلي والعالمي، وأسلوبًا لفهم احتياجات العملاء ومتطلباتهم بطريقة أكاديمية تشمل جميع العمليات والمفاهيم المتعلقة.
ويستمر المعرض في استقبال زواره من المهتمين والمستثمرين حتى يوم الخميس 31 مارس 2022م، من الساعة 10صباحًا حتى 12 ظهرا للنساء، ومن 6:30- 8:30 مساءً للعائلات، في قاعة أفانين بمركز خدمات الطالبات -محطة 4A- في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
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