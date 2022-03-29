أمير مكة يستقبل الفنانة التشكيلية المجرشي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لجامعة الفيصل بالرياض، الفنانة التشكيلية الكفيفة نورة حمود مجرشي، التي سبق وأن شاركت بأعمالها في سباقات الفروسية.

وأشاد أمير مكة بموهبتها التي تحدت من خلالها الصعوبات كافة وتخطتها، واستطاعت أن تتفوق وتبدع في مجال الفن التشكيلي، مؤكدا أن على الإنسان التحلي بالعزيمة والإرادة لتتحقق أهدافه.

من جهتها عبّرت مجرشي عن شكرها للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه لها، وعلى هذه اللفتة غير المستغربة على سموه.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير خالد الفيصل لجامعة الفيصل، حيث يكرّم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام في الرياض.