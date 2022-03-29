2960 جولة رقابية نفذتها أمانة عسير وبلدياتها في الأسواق

نفذت أمانة منطقة عسير و بلدياتها خلال أسبوعين، 2960 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 9 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا". وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، وتطبيق اشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، مع تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.



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