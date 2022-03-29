ويُعد برنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك من البرامج التي تُنفذها الوزارة كل عام تلبية لطلبات ورغبات المشيخات والمراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم.
ويهدُف البرنامج إلى نشر العقيدة الصحيحة، وتوعية المسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يعتمد تكليف 25 إماماً لصلاة التراويح بعدد من الدول خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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