آل الشيخ يعتمد تكليف 25 إماماً لصلاة التراويح بعدد من الدول خلال رمضان

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تكليف (25) إماماً لصلاة التراويح والقيام في اثنتي عشرة دولة.

ويُعد برنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك من البرامج التي تُنفذها الوزارة كل عام تلبية لطلبات ورغبات المشيخات والمراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم.

ويهدُف البرنامج إلى نشر العقيدة الصحيحة، وتوعية المسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.