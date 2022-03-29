شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني لـ ”الخليج 365”: السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال عقوبة من يدفع للمتسولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المحامي نبيل قملو، أن تطبيق العقوبات المتعلقة بنظام مكافحة التسول، "السجن" أو "الغرامة" أو بهما معا، لا يقتصر على المتسولين فقط، وإنما تشمل من يدفعون لهم أموالا أو يساعدونهم.

وبيّن في تصريحات خاصة لـ "اليوم"، أن النظام تضمن تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده، وبالتالي فإن دفع أموال للمتسول يدخل تحت بند "المساعدة"، التي تستوجب عقوبة السجن "سنة" أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا.

وقال: لا يجوز دفع أي مبلغ للمتسول في الشارع وفي حال قبض عليه متلبسا وهو يدفع للمتسولين، فإنه يستحق العقوبة لمقررة في نظام مكحافة التسول.

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي أوضح أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول.

وأكد العميد سامي الشويرخ، أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على "سنة"، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

هذا إضافة إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة. ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.