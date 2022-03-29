شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يناشد التحالف والأطراف اليمنية وقف العمليات العسكرية لإنجاح المشاورات والان نبدء بالتفاصيل

انطلاقاً من حرص قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأكيدًا للاهتمام البالغ الذي يحظى به اليمن وشعبه الشقيق ضمن المنظومة الخليجية.

وتزامناً مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنطلق اليوم 29 مارس 2022 وحتى 7 أبريل 2022 اليوم، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وحرصا على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئية إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ولصناعة السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

أطلق معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم نداء يناشد فيه قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة الأطراف اليمنية بإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وتأكيداً للدعوة الموجهة إلى كافة الأطراف اليمنية للمشاركة، جدد معالي الأمين العام الدعوة لأنصار الله للحضور والمشاركة في المشاورات مع إخوانهم اليمنيين، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.