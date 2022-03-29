مركز الحوار الوطني يستعرض جهوده في منتدى اللغة والترجمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استعرض مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم جهوده في توظيف اللغة لتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات، خلال مشاركته في منتدى اللغة والترجمة والتواصل بين الثقافات الأخرى الذي تنظمه جامعة الأمير سلطان.

وقدم الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأمين الدكتور عبد الله الفوزان ورقة عمل بعنوان ” دور اللغة في تعزيز الحوار بين الثقافات “، سلطت الضوء على أهمية اللغة كأداة قوية للشعوب والأفراد في مختلف نواحي حياتهم، انطلاقاً من الدور الذي تلعبه في مساعدتهم، في الفهم والتواصل مع بعضهم البعض، وتعزيز التعايش والتسامح والتلاحم فيما بينهم، وكذلك الدور الفعال للترجمة في تعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات، باعتبارها وسيلة لمعرفة الثقافات الأخرى، والاطلاع على أنماطها الاجتماعية، والاستفادة من تجاربها وإبداعاتها المختلفة.

وتناولت الورقة جهود المركز في توظيف اللغة لتعزيز التواصل بين الثقافات، من خلال توظيف اللغتين العربية والإنجليزية في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني، إضافةً إلى استثمارها في تعزيز وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال على المستوى العالمي، من خلال صناعة حقائب تدريبية نوعية التي قدمها المركز باللغتين العربية والإنجليزية ولغة برايل ومنها حقيبة ” مهارات الاتصال والحوار” ، وحقيبة ” الحوار من أجل السلام ” بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بهدف إكساب المشاركين مهارات الحوار والتواصل الفعال مع أبناء الحضارات الإنسانية؛ لتحقيق التعايش والسلام، وإصدار كتب علمية محكمة، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة.

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يذكر أن المركز قد أطلق برنامج سفير للحوار الحضاري الذي يُعد إحدى المبادرات الوطنية التي يتبناها المركز، وتضاف إلى جهوده في مجال ‏نشر وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز التواصل المباشر بين المشاركين من أبناء المجتمع وأبناء الثقافات والحضارات من الجنسيات الأخرى، ومد جسور ‏التفاهم بينهم وفتح المجال للحوار الإيجابي البنّاء، وإزالة المعوقات التي تعوق هذا ‏التواصل، إضافةً إلى مشروع سفراء حوار الإنسانية الذي تقوم فكرته على نشر ثقافة الحوار الحضاري البنّاء الذي يثمر بشكل إيجابي في تأسيس وعي حواري متميز ينعكس على أداء الطلاب .