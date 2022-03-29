الإمارات تحجز بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - حجز المنتخب الإماراتي بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.
وتمكّنت الإمارات من كسب بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي بتغلبها على ضيفتها كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المرحلة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
ووقّع حارب عبد الله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.
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