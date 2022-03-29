اخبار دوليه – الدنمارك تنهي آخر القيود المتبقية لمكافحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت الدنمارك اليوم، الثلاثاء، آخر القيود المتبقية لمكافحة فيروس كورونا، حيث ألغت الزامية خضوع الأشخاص لاختبار خلال 24 ساعة من دخولهم البلاد.

وسوف ينطبق هذا الشرط فقط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، على غير الملقحين أو الذين لم يتعافوا من إصابة سابقة أو الذين يريدون دخول البلاد من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنجن».

وقالت إن تخفيف القيود رغم الاصابات القياسية يرجع إلى أن الاصابات كانت أخف بعد وصول متحور أوميكرون وارتفاع معدلات التطعيم.