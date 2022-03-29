الأسواق التجارية في الباحة توفر كل ما يحتاجه المتسوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنتعش الحركة التجارية في مختلف الأسواق والمحال التجارية بمنطقة الباحة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من المتسوقين من المواطنين والمقيمين لقضاء احتياجاتهم لاستقبال الشهر الكريم.

وحرصت تلك الأسواق والمحال على توفير المواد الغذائية الرمضانية المتنوعة ،واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد أسواق المنطقة وفرة في السلع المختلفة التي يحتاجها المتسوق لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة ، ولعل أبرزها مراكز التموينات المتكاملة وأسواق التمور واللحوم ومنتجات الدقيق .

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من جانب آخر تشهد أسواق المواشي إقبالاً متزايداً من المتسوقين لشراء أنواع المواشي المختلفة مثل الضأن والماعز التي تتراوح أسعارها من 1000 إلى 1500 ريال ، والبقر والجمال التي تبلغ قيمتها من 4300 إلى 5000 ريال .

وفي جولة ميدانية أظهرت عدسة ” واس ” الحركة التجارية وأبرزت من خلال عدة صور ما يعرضه الباعة للمتسوقين لاستقبال شهر الخير .