محمد بن مسعود - الدمام - مراسل صحفي لبايدن : “أنت تقول أشياء كثيرة على المسرح العالمي ثم تتراجع وتنكر باستمرار ؟” .. شاهد رد الرئيس

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدة أسئلة بشكل مفاجئ من أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي حول مناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت البداية عندما وجه الصحفي، سؤاله إلى بايدن، قائلًا: “أنت تقول أشياء كثيرة على المسرح العالمي ثم تتراجع وتنكر باستمرار؟”. ليرد الرئيس الأمريكي قائلاً : “أنا لم أقل شيئا”.

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وعاد الصحفي للسؤال مرة أخرى قائلاً : “قلت أن القوات ذاهبة إلى أوكرانيا، وأن روسيا ستستخدم سلاحًا كيميائيًا، ودعوت لتغيير النظام في روسيا.” ليجيب الرئيس الأمريكي: “أنا لم أقل شيئا من الثلاثة”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثار الجدل بعد إدلائه بتصريح مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة” الأمر الذي أثار تساؤلات إن كان يدعو إلى “تغيير النظام” بروسيا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعرض خلال الساعات الماضية لحملة سخرية واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامه “ورقة مطبوعة”، تحتوي على أسئلة متوقعة وإجابات جاهزة للرد على وسائل الإعلام التي ناقشته في مسألة حرب أوكرانيا.