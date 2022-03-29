اخبار الخليج – رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار تبحث مع السفيرة التركية تطوير العلاقات الثقافية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مقر الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022م سعادة السيدة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين والوفد المرافق، وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود هيئة الثقافة لتعزيز مجالات التعاون الثقافي المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الصديقة.

خلال اللقاء، أكدت معاليها على العلاقات الأخوية الصديقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، مشيرة إلى التراث الثقافي المشترك بين الجانبين الذي يؤسس لعلاقات ثقافية متينة، كما وبحث الطرفان وسائل تطوير هذه العلاقات عبر برامج وفعاليات ثقافية تستضيفها المواسم الثقافية لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

من جانبها، عبرت سعادة سفيرة الجمهورية التركية عن استعدادها لبحث ملفات التعاون الثقافي المشترك بين الجانبين، كما وشددت على أهمية تكثيف الجهود للترويج للثقافتين البحرينية والتركية في كلا البلدين.