اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يستقبل رئيس جامعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين بمقر الوزارة بمدينة عيسى سعادة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين.

وقد رحب سعادة المدير العام لشؤون المدارس بسعادة رئيس الجامعة، مشيداً بحرصها الدائم على تطوير سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، بما يخدم تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية لدى الجانبين.

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المشتركة وفي مقدمتها دعم مدخلات ومخرجات كلية البحرين للمعلمين، وبحث الترتيبات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعة البحرين وجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيتم بموجبها طرح برامج الدراسات العليا في التربية بالشراكة مع كلية البحرين للمعلمين، بالإضافة إلى التنسيق بشأن خطة نهاية العام الأكاديمي الجاري.