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إيقاف مواطناً ومقيماً لإشعالهما النار في أماكن مخالفة 

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الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمًا من الجنسية السورية، مخالفَيْن لنظام البيئة، لإشعالهما النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومتنزه السودة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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