شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية 42 من أعضاء النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية (42) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم .

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي رغد أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.