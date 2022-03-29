شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يبارك توقيع 8 شراكات استراتيجية لجمعية ارتقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء حفل الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية " ارتقاء" وبارك سموه توقيع عدد من الشراكات وتكريم الشركاء الداعمين وأطلع سموه على أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي .

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه جمعية ارتقاء من خدمات احترافية تساهم في نشر ثقافة المحافظة على البيئة ودعم المحتاجين للأجهزة الإلكترونية لمواكبة ما تعيشه المملكة بدعم من قيادتها " ايدها الله " من تطور تقني في جميع المجالات وبنية رقمية متقدمة ساهمت في جودة حياة المواطن والمقيم.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء" الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، بأن ارتقاء هي الجمعية الوحيدة المتخصصة في إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا ، وتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للشركاء ولكل من ساهم بما يجيده في خدمة مجتمعه، مبينًا أن ارتقاء أسهمت بتوزيع 25,000 ألف جهاز حاسب آلي لإكمال مسيرة التعلم للطلاب والطالبات خلال جائحة كورونا في مبادرة (تعليمهم لا يوقف)

وقدم الفوزان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على دعمها ومساندتهما لارتقاء، في توقيع هذه الاتفاقيات النوعية وهذا الدعم لما له من أثر بالغ لتمكين المعرفة والحفاظ على البيئة.

وثم بارك سموه توقيع 8 اتفاقيات بين الجمعية و عدد من الجهات الحكومية والشركات وهم الفوزان لخدمة المجتمع والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وشركة الاتصالات السعودية ( إس تي سي) وجامعة حائل وشركة مايكروسوفت العربية المحدودة وشركة تدوير البيئة الأهلية (تدوير)، وشركة صحارى نت، وبعد ذلك تم تكريم الشركاء الداعمين للجمعية وهم أرامكو السعودية، ويسترون ديجتال ودوتشيه بنك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في دعم برامج الجمعية.