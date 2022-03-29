شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يدشن مبادرة ماء زمزم لجنودنا البواسل : أنتم حصن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل، التي تأتي عرفاناً لما سطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي.

وتأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهود جنودنا البواسل في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته؛ حيث تم تسيير شاحنات محملة بعبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى مقرات عملهم.

ودعا الله أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - .