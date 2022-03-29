شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية برامج التوطين لخلق فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن والحرص على التزام شركات القطاع الخاص بنسب التوطين المقررة مؤكداً سموه دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" لخلق فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، موكداً سموه على ضرورة تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الجهات والاستفادة من التجارب الناجحة والبرامج المتميزة التي نفذت في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المشاركة.

وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل عرضاً تعريفياً عن اللجنة واستعرض مسئوليات اللجنة التنفيذية ومؤشرات التوطين بالمنطقة والأنشطة والمهن ومهام ولجان المتابعة الميدانية وآلية عمل الفرق الميدانية في محافظات المنطقة.

واستعرض أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة فهد الزعبي مؤشرات ونسب التوطين في المنطقة وجهود اللجان العاملة لتحقيق المستهدفات بإذن الله.

حضر الاجتماع سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.