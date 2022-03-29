شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت وضبط 9 مخالفات للاحترازات في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوعين الماضيين، 2960 جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 9 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة على استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق اشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، مع تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.