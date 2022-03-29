شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2 طن مواد غذائية غير صالحة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية وبلديات المنطقة ما يقارب من (20) ألف جولة رقابية خلال شهر شعبان واستهدفت متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتم خلال الجولات الرقابية تكثيف الزيارات على المطاعم ومراكز توزيع الأغذية والتموينات والأسواق المركزية.

وجرى خلال الجولات الرقابية رصد (639) مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، ومصادرة طنين من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

وتكثف أمانة منطقة القصيم الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية قبل بدء شهر رمضان، لمتابعة تطبيق الاشتراطات للمحافظة على الصحة العامة.