شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: اليمنيون متفائلون بمشاورات الرياض ويتطلعون لإنهاء الانقلاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المشاورات ستمتد لمدة 10 أيام ويحضره ممثلين عن كافة الدول

• الهدف من هذه المشاورات إعادة اليمن الى فترة ما قبل الحرب

قال الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إن اليمنيون متفائلون بمشاورات الرياض ويتطلعون لإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأوضح العويشق خلال لقاؤه بقناة الإخبارية، أن المشاورات ستمتد لمدة 10 أيام ، وأن الافتتاح الرسمي سيكون بعد غد وسيحضره ممثلين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعن اليمن ومجلس التعاون وأيضا المبعوث الخاص للولايات المتحدة والمبعوث الخاص لمملكة السويد.

وأكد أن كل هذه الجهات تمثل التوافق الدولي والاقليمي والوطني المتعلق باليمن، موضحا أنه في اليوم الاول سيكون هناك لقاءات خاصة مع مبعوث الولايات المتحدة ومبعوث مملكة السويد، وسيكون هناك مشاورات حول التعاون بين مجلس التعاون واليمن حتى توضع هذه المشاورات في هذا السياق.

وأشار العويشق إلى أن الشراكة بين مجلس التعاون واليمن تعود الى فترة طويلة، للمجلس الأعلى في عام 2001 حينما أقر انضمام اليمن لعدد من المنظمات الخليجية في عام 2002 وقع اتفاق صنعاء لموائمة القوانين اليمنية مع القوانين في مجلس التعاون، وتلى ذلك خطوات عديدة .

وأوضح الأمين العام في مجلس التعاون الخليجي أن الهدف من هذه المشاورات إعادة اليمن الى فترة ما قبل الحرب حتى يستطيع اليمنيون أن يستكملوا حوارهم ،ويستكملوا بناء دولتهم ويستكملوا خطوات المبادرة الخليجية،وماكانوا يعتزمون القيام به من اصلاحات داخل اليمن بعد ان وصل اليمنيون في عام 2014 الى توافق من خلال مؤتمر الحوار الوطني، ولم يبق على تنفيذ المبادرة الخليجية غير اجراء المفاوضات وإقرار الدستور توقفت هذه العملية وكان هناك انقلاب على الحكومة وتوقفت الحياة السياسية الى حد كبير،واستبدلت بالصراع والحرب.

وتابع العويشق القول: "هذا في الواقع هدف لمجلس التعاون يعطي للأشقاء اليمنيين مساحة من العشرة أيام كيف ينتقلون من الحالة الحالية التي توقفت عند المشاورات واستبدلت بالنزاع والحرب الى مرحلة السلام وبدء عملية البناء".