شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بالفلبين تطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر جراء ثوران بركان «تال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت سفارة المملكة بالفلبين من الجميع اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة نظراً لما حدث موخراً من كارثة طبيعية في ثوران البركان"تال".

وشددت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات الفلبينية المختصة مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية .

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أرقام للتواصل في حالة الطوارئ 00639188073636 ، والبريد الألكتروني :[email protected] .