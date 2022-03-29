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إغلاق منشأتين مخالفة للتصاريح بجازان

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب خلال الأسبوع الماضي 295 جولة رقابية صحية على المنشآت التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية الــدرب المكلف المهندس إسماعيل بن معدي عسيري، أن الجولات الرقابية تهدف إلى التأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة وصحة العاملين بهذه المحال والتثبت من حصولهم على الشهادات الصحية، مبيناً أنه نتج عنها إصدار 882 مخالفة، وإغلاق منشأتين تعمل بدون ترخيص لمزاولة النشاط .

ودعا رئيس البلدية الجميع الإبلاغ والتواصل في حال وجود شكوى أو ملاحظة من خلال رقم الاتصال الموحد 940.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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