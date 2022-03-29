"شؤون الحرمين" تعلن ضوابط "سفر الإفطار" في المسجد الحرام خلال رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - 08-26-1443 05:38

صدى تبوك – متابعة

‬أعلنت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية بالمسجد الحرام عن ضوابط تقديم خدمة سفر الإفطار خلال شهر رمضان في المسجد الحرام تتمثل في الالتزام بتوفير النوعية الجيدة من السفر غير المجزَّأة وعدم فردها في الممرات والأماكن غير المخصصة للإفطار مع توضيح الأطعمة المسموح بها للدخول خلال شهر رمضان وهي عبارة عن الأطعمة الجافة كالخبز والأجبان.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، على مسؤولي السفر ضرورة توفير صحون البلاستك ذات الحجم المناسب لوضع التمر بها واستخدام القفازات البلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين كما يمنع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب.

ونبّه على عدم إدخال الآلات الحادة ونحوها ومنع استخدام اللواصق على رخام أرضية المسجد الحرام أو وضع حاملات المصاحف ونحوها بغرض حجز أماكن الإفطار، وعدم استخدام أفياش الكهرباء الموجودة داخل الأعمدة لأي غرض كان.

وأوضح أنه يمنع أيضاً وضع أغراض السفر على قواعد الأعمدة وفتحات التكييف، وبين دواليب الأحذية أو تحريك حافظات مياه زمزم عن مكانها من قبل مقدم خدمة الإفطار.

وشدد على مقدم الخدمة عدم إحضار الإفطار بوقت مبكر وتركه بساحات المسجد الحرام؛ حتى لا يتعرض للحرارة والتلف تحت أشعة الشمس.