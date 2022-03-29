سمو أمير القصيم يستقبل معالي عبدالله الحسين والاستاذ عبدالوهاب الفايز

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محمد بن مسعود - الدمام - إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية سابقاً الأستاذ / عبدالله الحسين ، والإعلامي / عبدالوهاب الفايز ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالقصيم ابراهيم المجحدي .
وأثنى سموه على الجهود الإعلامية التي يبذلها المتخصصين في المجال الإعلامي الذي أصبح لديهم الخبرة الكافية لدعم وتطوير مهارات أبناء الوطن المهتمين في المجال الإعلامي .
وأكد سموه على أهمية دعم الجهود الإعلامية التي تبرز مكانة المملكة العربية السعودية محليا وعربياً واسلامياً وعالمياً، وإظهار انجازاتها ودورها الرائد في كافة المحافل والمناسبات .
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