اخبار الخليج – وزير الخارجية يشارك في مؤتمر حوار برلين للطاقة العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مؤتمر حوار برلين للطاقة العالمي، الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الألمانية برلين، بدعوة من معالي السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السيد روبرت هابيك، نائب المستشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار» تحويل الطاقة – من الطموح إلى التنفيذ» عدد من وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ والطاقة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا الطاقة وتأثيرها على المناخ والبيئة، والطاقة المتجددة، والجهود العالمية القائمة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي.
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